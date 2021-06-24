Son dakika haberi! AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı

Son dakika haberi! AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri ve Ryanair uçağının geçen ay bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri ve Ryanair uçağının geçen ay bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, Belarus'ta "artan insan hakları ihlalleri ve sivil topluma, demokratik muhalefete, gazetecilere şiddet yoluyla baskı kurulması, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı sebep gösterilerek Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması" gerekçeleriyle yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Buna göre, Belarus'a izleme, gözetleme, internet veya telefon erişimini engellemeyle ilgili teknoloji, ekipman ve yazılımın doğrudan veya dolaylı biçimde gönderilmesi yasaklandı.

Belarus'taki kişi ve kurumlara askeri kullanımı da mümkün olabilen çift kullanımlı ürün ve teknoloji de satılamayacak.

Petrol ürünleri ticareti, potasyum klorür (Potas) ve tütün ürünlerinin üretimi için kullanılan malların ticareti kısıtlandı.

Belarus'un AB sermaye piyasalarına erişim sınırlandırıldı.

Belarus hükümeti ile ülkedeki kamu kurum ve kuruluşlarına sigorta ve reasürans sağlanması yasaklandı.

Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB), Belarus'un kamu sektöründeki projelere ödemeleri durduruldu.

AB'nin ayrı bir yatırım paketi kapsamında Belarus'ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı 166 kişi ve 15 kuruluş bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:57:16. #1.16#

title