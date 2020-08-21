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Son dakika haberi... 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı ovada fasulye hasadı başladı

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sini karşılayan ve 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı Burdur'un İnsuyu Ovası'nda fasulye 3 lira 60 kuruştan alıcı buluyor.

Son dakika haberi... 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı ovada fasulye hasadı başladı
21.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:23

Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sini karşılayan ve 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı Burdur'un İnsuyu Ovası'nda fasulye 3 lira 60 kuruştan alıcı buluyor. Ovada fasulye hasadı başlarken Burdur Valisi Ali Arslantaş da hasat yapıp çuvalla kamyona fasulye taşıdı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, ilde Fasulye Üretimi ve Örtü Altı yetiştiriciliğinin merkezi konumunda olan İnsuyu Ovası ve Çatağıl Köyü Pazarı'nda incelemede bulunarak, üretici çiftçiler ve esnafla bir araya geldi. Vali Arslantaş'a incelemeleri sırasında Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık eşlik etti. Cuma namazını Çatağıl köyünde kılan Vali Arslantaş, namazın ardından İnsuyu Ovası'nda fasulye toplayan üretici ve tarlada çalışanlarla bir araya geldi, fasulye toplayıp kamyona fasulye çuvalı taşıdı. Hasat dönemi itibariyle ülke genelinde önemli bir paya sahip olan ve "İnsuyu fasulyesi" olarak marka olma yolunda ilerleyen ürünün bu yılki verimi hakkında üreticilerle sohbet eden Vali Arslantaş, özellikle pandemi sürecinde gerek üretim, gerek tarladaki çalışma koşulları ve gerekse pazarlama konusunda herhangi bir sorunları olup olmadığını sordu.

Vali Arslantaş İnsuyu Ovası'ndaki incelemelerinin ardından bölgede yetişen mahsulün pazarı konumunda olan Çatağıl Köyü Pazar yerine ziyaret gerçekleştirdi. Gerek sera domatesi, gerekse İnsuyu fasülyesi başta olma üzere yaş sebze yetiştiren çiftçiler ve ürünü satın alan esnafla görüşen Vali Arslantaş, bu yılki fiyatlar ve pazardaki hareketlilikle ilgili bilgiler aldı. Vali Arslantaş incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Fasulye üreticisi vatandaşlarımızın hem tarladaki çalışma şartlarını, hem ürettikleri ürünün, alın teri emeklerinin pazardaki pazarlama şekillerini gördük. 3 bin 500 kişinin yevmiyeci olarak çalıştığı, ilimizin ekonomisine özellikle yaş sebze ekonomisine çok ciddi katkılar veren çok çalışkan insanların bulunduğu bir yer. Fiyattaki dalgalanmalardan ötürü de Tarım Kredi ile yaptığımız görüşmelerin bugün neticelerinin de alınmaya başlandığını gördük. Tarım Kredinin hem Söğüt'teki domates üreticilerimiz için, hem buradaki domates üreticilerimiz ve yaş sebze üreten fasulyeden, barbunyaya her türlü yaş sebze üreten vatandaşlarımızın ürünün değerlenmesi için bir aktör olarak piyasaya sokmak istiyoruz. Bunda kısmen başarılı olduğumuzu gördük, mutlu olduk. Ben vatandaşlarımıza bereketli olsun diyorum. Alın terlerini çocukları ile, aileleri ile huzur içerisinde kazanca dönüştürmelerini temenni ediyorum." dedi. - BURDUR

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Kaynak: İHA

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