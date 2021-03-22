Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
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Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

22.03.2021 07:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:20

Son dakika habere göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte 20 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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