Son dakika haber | Yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı direkten düşen Hasan'ın ayağı kırıldı
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Son dakika haber | Yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı direkten düşen Hasan'ın ayağı kırıldı

Son dakika habere göre TOKAT'ta yaşayan Hasan Yılmaz (14), 15 Temmuz'da köylerinde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağını değiştirmek için tırmandığı direkten düşerek ayağını kırdı.

Son dakika haber | Yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı direkten düşen Hasan'ın ayağı kırıldı
17.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:58

TOKAT'ta yaşayan Hasan Yılmaz (14), 15 Temmuz'da köylerinde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağını değiştirmek için tırmandığı direkten düşerek ayağını kırdı. 

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köylüleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra köye hakim tepeye Türk bayrağı dikti. Köyde yaşan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Hasan Yılmaz 2 gün önce  arkadaşlarıyla birlikte yıpranan Türk bayrağını değiştirmek istedi. 7 metre uzunluğundaki bayrak direğine çıkan Yılmaz, yenisi ile değiştirdi. İşini bitirdikten sonra direkten aşağı inerken dengesini kaybederek yere düşerek Yılmaz'ın sağ ayağı kırıldı. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın ayağı alçıya alındı. 

Yıpranan bayrağı değiştirmek için direğe çıktığını söyleyen Hasan Yılmaz, "15 Temmuz sabahı kalktığımda bayrağın yıpranmış olduğunu fark ettim. Evimden yeni bir bayrak aldım, değiştirmek için direğe tırmandım. Eski bayrağı çıkartarak yenisi taktım. Yukarıda ip dolaşmıştı onu çözmek için yukarıya tırmandım. Çözdükten sonra aşağı doğru direkten kayarken biraz hızlı kaydığım için ayağım kırıldı. Ben 15 Temmuz'u gördüm. Televizyonlardan izledim. Ağabeylerimiz, amcalarımız bayrak uğruna şehit oldu, gazi oldu. Biz Tokatlıyız. Dedemler bize hep 15'lilerin nasıl savaştığını anlatırdı. Ben böyle doğdum, büyüdüm" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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