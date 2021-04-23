Son dakika haber: Yelek: "Play-off'a kalmamız için Isparta maçını kazanmalıyız"
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Son dakika haber: Yelek: "Play-off'a kalmamız için Isparta maçını kazanmalıyız"

Son dakika haber: Yelek: 'Play-off'a kalmamız için Isparta maçını kazanmalıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, Play-off potasında kalmaları için Isparta maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, Play-off potasında kalmaları için Isparta maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, pazar günü Isparta Davrazspor'u kendi sahasında konuk edecek. Adapark Tesisleri'nde bu maça hazırlanan Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, Play-off potasında kalmaları için Isparta maçını kazanmaları gerektiğini vurguladı. Yelek, "Bu takımı Play-off veya şampiyonluğa kurmadık. Bunu ben her zaman tekrarlıyorum ama Allah razı olsun çocuklar bu hedefte kaldılar, hiçbir zaman bu hedeften kopmadılar, hep mücadele ettiler. Biz burada anlatıyoruz ama millet bilmediği için konuşabiliyorlar. Ligin ikinci devresinde bir tane bile maça ben ilk 11 ile çıkmadım. Benim en iyi 3 oyuncum yok. Aykut, Abdulsamet, Kemal bunlar benim için üst düzey oyuncularım. Onlar olmayınca biz sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların olduğu maçları bir gözümüzün önüne getirelim. İlk yarı biz 27 puan topladık. Büyük takımlara bakın. Önemli forvetleri oynamayınca kaleye bile gidemiyorlar" dedi.

Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka pazar günü saat 15.00'te başlayacak. - SAMSUN

Son dakika haber: Yelek: 'Play-off'a kalmamız için Isparta maçını kazanmalıyız'
Son dakika haber: Yelek: 'Play-off'a kalmamız için Isparta maçını kazanmalıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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