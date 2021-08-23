Son dakika haber! YEDAŞ, Sinop'taki sel felaketinin ilk gününden itibaren destek çalışmalarında yerini aldı

Son dakika haberleri... Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Sinop ili Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası ilk günden itibaren bölgeye toplamda 200 adet jeneratör sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Sinop ili Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası ilk günden itibaren bölgeye toplamda 200 adet jeneratör sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Bora, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede yaşanan sel nedeniyle şebekede ciddi hasar meydana geldiğini ancak afetin ikinci gününde söz konusu ilçe merkezlerinin tamamına enerji sağlandığını kaydetti.

Afet sonrasında bölgede yaklaşık 400 personel ve 100 araçlık YEDAŞ ekibinin çalıştığına dikkati çeken Bora, karayoluyla ulaşımın mümkün olmadığı köylere malzeme ve ekip sevkiyatı için helikopterler kullanıldığını ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürenler için de jeneratörler tesis edildiğini aktardı.

Bora, jeneratör saha kurulumlarında karayolu ve hava yolunun aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Felaket sonrası ilk günden başlanılmak üzere bölgeye çeşitli güçlerde toplamda 200 adet jeneratör sevkiyatı yapıldı. Afetten etkilenen bölge halkının enerji ihtiyacının karşılanması için şu ana kadar toplamda 160 jeneratör elektrik şebekesine bağlanarak bölgesel enerji ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı. Bu jeneratörlerin de yaklaşık 90 adedi doğrudan mağdur vatandaşların bireysel kullanımına sunuldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Afet Yönetim Merkezi, orman işletme ve karayolları lokasyonları, AFAD konteyner kenti gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulmuş geçici kriz merkezlerinin de jeneratörler ile enerjilendirildiğini aktaran Bora, bölgeye sevk edilen drone ile gözlem faaliyetleri de yürütüldüğünü kaydetti.

YEDAŞ ekipleri su altyapısı çalışmalarına da destek verdi

Bora, ayrıca helikopterle direk kablo gibi gereçlerin taşındığına ve yolları beklemeden çalışmaların yapılıp enerji sağlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölgede su baskınından iç tesisatı kullanılamaz hale gelen binalarda iç tesisatlardaki onarımlar için hem işçilik hem de malzeme konusunda YEDAŞ ekiplerince destek sağlanarak, özellikle şehir merkezindeki su baskınından etkilenen binaların önemli bir bölümünün iç tesisatları YEDAŞ ekiplerince yenilendi. Karayolu ile ulaşım olmayan bölgelere helikopterlerle jeneratör sevkiyatı yapılırken, bölgede yaşayan insanlara telefonlarını şarj edebilmeleri amacıyla powerbank dağıtıldı. GSM altyapısının problemli olduğu birkaç bölgede muhtarlara YEDAŞ telsizi teslim edildi ve mevcut YEDAŞ telsiz altyapısı üzerinden iletişim sağlayabilmeleri sağlandı. AFAD tarafından kurulan konteyner kentin tüm elektrik altyapısı ekiplerimizce tesis edildi ve aynı gün gün içerisinde jeneratörler enerjilendirilerek konteyner kent kullanıma hazır hale getirildi."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı