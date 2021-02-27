Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,41 ile Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,41 ile Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 4,09'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: