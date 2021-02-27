Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (4)
27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:11
Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,41 ile Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,41 ile Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 4,09'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,056172
|10,41
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012488
|9,15
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028127
|6,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,639653
|5,66
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,998973
|5,18
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,051303
|5,00
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042391
|4,83
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,033598
|4,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,079722
|4,17
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034195
|4,02
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094744
|4,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044860
|4,02
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026979
|4,01
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043524
|4,00
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042597
|3,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043503
|3,99
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047900
|3,96
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091547
|3,93
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046002
|3,88
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046262
|3,88
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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