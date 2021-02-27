Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (4)

27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:11
Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,41 ile Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,41 ile Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 4,09'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,05617210,41
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0124889,15
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0281276,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,6396535,66
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9989735,18
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0513035,00
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0423914,83
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0335984,82
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0797224,17
Fiba Portföy Altın Fonu0,0341954,02
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0947444,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0448604,02
NN Hay. Em. Altın EYF0,0269794,01
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0435244,00
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0425973,99
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0435033,99
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0479003,96
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0915473,93
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0460023,88
VEM Altın Katılım EYF0,0462623,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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