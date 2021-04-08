Son dakika haber: Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haber: Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika habere göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0832524283
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1372711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1326215
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,03733142
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,03744430
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1437352
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4113103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0530300
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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