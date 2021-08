Büyükşehir yangın mağdurlarını yalnız bırakmıyor

Orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi'nde samanları ve arı kovanları küle dönen iki çiftçiye daha sahip çıktı. 20. 08. 2021 Büyükşehir orman yangınlarının yaraları sarmaya devam ediyor Denizli, Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarını söndürmek için başta İtfaiye Dairesi olmak üzere tüm ekipleriyle birlikte seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yangında mağdur olan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanarak demir yığınına dönen fedakar çiftçi Süleyman Köylüoğlu'nun traktörünü yenileyen Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez samanları ve arı kovanları küle dönen iki çiftçiye daha yardım elini uzattı. Bu kapsamda, orman yangınında zarar gören vatandaşlara yardımcı olmak için sahada inceleme yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çiftçi Veysel Karataş'ın samanlarının, çiftçi Türker Kesentürk'ün ise arı kovanlarının yandığını tespit etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin zararlarının nakdi olarak tamamını karşıladığı Karataş ile Kesentürk kendilerini zor günlerinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Çiftçi Kesentürk: "Sanki ciğerim yandı" Olay günü yaşananları anlatan Çiftçi Türker Kesentürk, arı kovanlarının yanmasından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu kaydetti. Kesentürk, "İtfaiye ekipleri, orman, köylümüz ve diğer köylerden gelen vatandaşlarımızla yangını söndürmek için çabaladık ama yangın rüzgardan dolayı çok hızlı ilerlediği için arı kovanlarım yandı. Çok büyük üzüntü duydum" dedi. Yangının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin zararını karşıladığı ifade eden Kesentürk, "Kovanlarım yanarken sanki ciğerim yandı. Sağolsun Denizli Büyükşehir Belediyemiz bu mesleği devam ettirmem için nakdi yardımda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ederim. Bugünümüze çok şükür, kaza bela ölüm olmadı. Mesleğimi Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu yardımla devam ettireceğim" diye konuştu. Başkan Zolan: "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her koşulda ve her zaman vatandaşların yanlarında oldukları mesajını paylaşan Başkan Osman Zolan ise, "Hepimizi derinden üzen orman yangınında çiftçilerimizin zararları oldu. Daha önce Süleyman kardeşimizin yanan traktörü yerine yeni traktörünü almıştık. Yaptığımız inceleme ve araştırmalarda samanları ve arı kovanları yanan iki çiftçimizin de zararlarını tazmin ettik. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Denizlimize, ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinim iletiyorum" dedi. . Benzer Başlıklar

Kaynak: Habermetre