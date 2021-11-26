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Son dakika haber | Yakakent'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Yakakent'te

Son dakika haberi: Samsun'un Yakakent ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği iş birliğiyle çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamına eğitim ve...

YAKAKENT, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği iş birliğiyle çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamına eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Programı (UYUMA), uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü ve uyuşturucu ile mücadele konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince de ayrıca kadın destek uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı. - SAMSUN

Son dakika haber | Yakakent'te En İyi Narkotik Polisi: Anne

Son dakika haber | Yakakent'te En İyi Narkotik Polisi: Anne

Son dakika haber | Yakakent'te En İyi Narkotik Polisi: Anne

Son dakika haber | Yakakent'te En İyi Narkotik Polisi: Anne

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ve annesinin ifadesine ulaşıldı

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ve annesinin ifadesine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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