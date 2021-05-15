Son dakika haber | Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi
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Son dakika haber | Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda martılara da ziyafet oluyor.

Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi

VAN - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda martılara da ziyafet oluyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğunda engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını yemek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Yumurtlama döneminde göle akmakta olan tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefali balığının martılar tarafından avlanması ilginç ve aksiyon dolu sahneler ortaya çıkarıyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefalinin avlanması 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında yasak uygulanırken, bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergiliyor. Bu göç sırasında kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. Alınan tedbirler kapsamında kaçak avcılığının önüne geçilirken, yasaklar bir tek martılar aldırmıyor. Martılar derelerde yoğunlaşan balıklara rahatça ulaşarak avlarını yemek için bir birleri ile kıyasıya mücadele ediyor.

Son dakika haber | Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi
Son dakika haber | Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi
Son dakika haber | Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi
Son dakika haber | Van Gölü'nde martıların inci kefali için kıyasıya mücadelesi böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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