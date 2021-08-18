Son dakika haber! Van'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haber! Van'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haber! Van'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dağdeviren köyü yakınlarındaki çimenlik alanda otlayan inek bataklığa saplandı.

Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Vatandaşlar yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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