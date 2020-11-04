Son dakika haber | Ünye Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 tedbirleri

Edinilen son dakika haberine göre Ünye Devlet Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere ilaveten acil serviste yeni düzenlemelere gidildi.

Ünye Devlet Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere ilaveten acil serviste yeni düzenlemelere gidildi.

Başhekim Op. Dr. Tamer Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la etkili mücadele için sürecin başından itibaren tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Yatak kapasitesinin artırılması, sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımına ilişkin çalışmaların ardından acilde de yeni düzenleme yapıldığını anlatan Kutlu, İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu'nun talimatıyla hasta sirkülasyonunun fazla olduğu acil servis bölümünde de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla birtakım düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kutlu, hastanenin acil bölümünü ikiye böldüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Acil servise başvuran vatandaşlarımızın hastane içerisine girmeden şikayetinin öğrenildiği ve bu doğrultuda yönlendirmesinin yapıldığı bir alan oluşturduk. Yeşil alan olarak adlandırılan ayaktan hasta girişlerinin yapıldığı bölümü ikiye bölerek bir kısmını Kovid-19 acil olarak ayırdık. Bu alanda oluşturduğumuz 2 poliklinikte Kovid-19 şüphesi bulunanların muayene ve tetkiklerini yapıyoruz. Diğer alanda ise Kovid-19 şüphesi bulunmayan vatandaşlarımızın tetkik ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma sayesinde Kovid-19 şüphesi bulunan vatandaşlarımızla diğer vatandaşlarımızı birbirinden ayırarak işlemlerinin yapılmasını sağlamış bulunuyoruz."

Hastane personelinin büyük bir özveri ve fedakarlık örneği göstererek görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Kutlu, "Ünye Devlet Hastanesi olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Böylesine kritik bir dönemde salgın ile mücadele ile ilgili tüm önlemleri almış olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde maske, mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet ederek sağlık çalışanlarının mücadelesine destek veren tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk