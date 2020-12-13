Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu

Son dakika haberi... Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği, 5 gün süren Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gelecek dönemde...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği, 5 gün süren Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gelecek dönemde yatırım trendlerini ortaya koydu.

YASED açıklamasına göre, ABD'den Çin'e kadar tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımların geleceğine dair güçlü öngörülerin paylaşıldığı Uluslararası Yatırım Zirvesi ile Türkiye'nin gündemi, uluslararası doğrudan yatırımlara çevrildi.

Açıklamada zirveye ilişkin değerlendirmesine yer verilen YASED Başkanı Ayşem Sargın, "YASED'in 40 yılı, şüphesiz üyelerinin Türkiye'ye gösterdiği bir bağlılık ve güvenin bir kanıtıdır. Türkiye, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve kilit pazarlara ulaşımı ile bize kayda değer imkanlar sağladı. Türkiye'nin uluslararası şirketleri olarak, yüksek katma değerli üretim, iş imkanları, ihracat ve Ar-Ge ile Türkiye'nin büyümesine katkı sağladık. Türkiye'nin güçlü potansiyeline inanmaya devam ettik ve önümüzdeki yıllardaki başarısına katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu gibi Türkiye'deki yatırım ortamını belirleyen hükümet ve kamu temsilcilerinin de zirveye katılım gösterdiklerini hatırlattı.

Yatırımların geleceğine değinen Sargın, şunları kaydetti:

"Oyunun kuralları değişiyor ve yatırımcılar, salgın sonrası süreçte rekabetçi kalmaya hazırlanırken bugünün değişen dinamiklerini yakalamaya çalışıyorlar. Uluslararası doğrudan yatırım için düşüş eğiliminin en az birkaç yıl daha devam etmesini bekliyoruz. Fakat diğer her şey gibi, uluslararası doğrudan yatırım da dönüşecek ve iyileşecek. Bölgeselleşme, yatırımların ülke içine taşınması, üretimin ulusallaşması ve küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendirilmesi gibi bazı trendlerin yükselmesini öngörüyoruz. Tüm bu değişimlere rağmen küresel pazarın yatırımcılara yeni imkanlar sunmaya devam edeceğini biliyoruz."

"Türkiye'nin yatırım potansiyeline bir kez daha tanık olduk"

YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov da Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde Türkiye'nin yatırım potansiyeline bir kez daha tanık olduklarını belirterek, "Türkiye'nin salgın sonrasında değişen dünya koşullarında yeni ve güçlü bir pozisyon alacağına inanıyor ve bunun işaretlerini görüyoruz. Stratejik konumu nedeniyle yatırımcılar için özel bir yere sahip olan Türkiye, gerek küresel tedarik zincirleri gerekse büyük potansiyel barındıran iç pazarı ile yatırımcıların her zaman ajandasında yer alacaktır. Pandemi nedeniyle ilk kez online olarak yapılmasına rağmen yüksek katılım ile gerçekleştirilen bu zirve, gelecek için bize umut veriyor. Katkıda bulunanlara bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise Kovid-19 nedeniyle yaşamın her alanında olduğu gibi iş süreçlerinde de kesintiler olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş olan kurumların pandemi karşısında daha iyi bir sınav verdiklerini gördük. Bu durum, işlerin devamlılığı için teknolojinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Böylesine beklenmedik krizler karşısında dayanıklılık ve sürdürülebilirlik imkanı tanıması nedeniyle kurumlar bundan sonraki dönemde de dijitalleşmesini hızlandıracak. Özellikle her dönem sağladığı çeviklik ve hızın yanında, esnek çalışma modellerine geçişi kolaylaştırdığı için bulut teknolojileri daha ön planda olacak.

SAP olarak biz de 'Dünyayı daha yaşanılır kılmak ve insan hayatını iyileştirmek' vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle dijital dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'de 60'dan fazla yerel iş ortağımız ile birlikte Türk şirketlerinin dijitalleşme yolculuğunda en yakın iş ortağı olarak çalışıyoruz. Bir yandan da yakın coğrafyada teknoloji ve inovasyon merkez üssü olarak gördüğümüz Türkiye'ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2013'den beri faaliyet gösteren Yazılım Geliştirme Merkezi'miz de SAP'nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Küresel yatırım trendlerinin tartışıldığı ve konunun tüm paydaşlarının bir araya geldiği Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne YASED'in bir üyesi olarak destek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. SAP olarak Türkiye'de genç istihdamını artırmaya yönelik eğitim programlarımız, iş dünyası örgütlerindeki aktif çalışmalarımız, farklı alanlardaki sponsorluk faaliyetlerimiz ile bilişim sektörünün gelişmesine şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"Zirve, hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından fırsat sundu"

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, dünyanın nasıl hızla değişip dönüştüğünün küresel salgınla birlikte çok daha çarpıcı şekilde görünür hale geldiğini belirterek, "Bütün dinamikleri kökten değiştiren, dolayısıyla yatırım ortamının da evrildiği bu kritik dönemde küresel yatırımcıların bir araya geldiği, geleceğin yatırım ortamının ele alındığı, yapılması gerekenlerin konuşulduğu YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından çok iyi bir fırsat sundu. Zirvenin özellikle küresel tedarik zincirlerinin önümüzdeki dönemde teknolojik ve sürdürülebilir dönüşümlerle alacağı yeni forma ve karşı karşıya olduğumuz 'yeni normale' dair bizleri çıkardığı ufuk turunu çok değerli buluyorum. Uluslararası iş birliğinin ve uluslararası yatırımların ancak inovasyonla, iyi yönetişimle, teknoloji transferi ve bilgi/veri paylaşımıyla desteklendiği takdirde katma değer yaratacağı yönünde hemen hemen bütün katılımcıların yaptığı değerli vurgu çok hayati." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, hem güçlü iş gücü ve yatırım potansiyeliyle hem jeostratejik avantajlarıyla geleceğin yeni tedarik zincirlerinin merkezinde yer alabilmesi için kıymetli avantajları olduğunu görüp umutlarını pekiştiren buluşma için YASED'e teşekkür eden Okyay, oldukça verimli geçen zirveyi Türkiye'nin büyük atılımlar yapabilmesi yolunda güçlü bir basamak olarak gördüğünü kaydetti.

Okyay, "Türkiye'nin parlak geleceğine ve güçlü potansiyeline olan inancımızla 63 yıldır üreten ve yatırım yapan bir sanayi grubu olarak bugün ülkece bulunduğumuz noktadan daha fazlasını yapabileceğimizi biliyor, küresel yatırımların da katkısıyla yeni dönemde de güçlü bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel de PepsiCo olarak, zirveye katılmış olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Hem ülkemiz ekonomisine hem de topluma daha fazla fayda yaratmaya yönelik yaklaşımımızla her zaman odağımızdaki dijital dönüşüm, inovasyon, sürdürülebilirlik konularında ilgili konuşmacıların paylaşımları çok değerliydi. Daha güçlü bir ekonomi için bu başlıklardaki çıktıların tüm sektör ve kurumlara ilham vermesini dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu