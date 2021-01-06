Son dakika haber | TUZLA D-100 KARAYOLU'NDA KAZA SONRASI BAŞLAYAN KAVGA KAMERADA
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Son dakika haber | TUZLA D-100 KARAYOLU'NDA KAZA SONRASI BAŞLAYAN KAVGA KAMERADA

06.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:49
Son dakika haber | TUZLA D-100 KARAYOLU'NDA KAZA SONRASI BAŞLAYAN KAVGA KAMERADA

Son dakika haberi: Tuzla D-100 Karayolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüleri ve yakınları arasında kavga çıktı.

Tuzla D-100 Karayolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüleri ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavga anları yoldan geçmekte olan sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay dün Tuzla D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı. Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavga anı trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü: -----------------------Trafikten görüntü-Kazaya karışan araçların görüntüsü-Kavga etmeleri-Tarafların birbirlerine tekme ve yumruk atmaya çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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