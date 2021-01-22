Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

22.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:01
Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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