Tunceli'de şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit düşen Mutlu'nun Erdemli'nin Tabiye Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer, aileye şehadet haberini verdi.
Üzüntü yaşayan aile üyelerini askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Bu arada, şehit Mutlu'nun bugün Erdemli'de düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.