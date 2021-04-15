Son dakika haber | Tekirdağ'da 13 bin 600 TL sahte para bulundu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir araçta bulunan 2 kişinin üzerinden 13 bin 600 TL sahte banknot ele geçirildi.