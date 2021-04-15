Son dakika haber | Tekirdağ'da 13 bin 600 TL sahte para bulundu: 2 gözaltı
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Son dakika haber | Tekirdağ'da 13 bin 600 TL sahte para bulundu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Tekirdağ'da 13 bin 600 TL sahte para bulundu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir araçta bulunan 2 kişinin üzerinden 13 bin 600 TL sahte banknot ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir araçta bulunan 2 kişinin üzerinden 13 bin 600 TL sahte banknot ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu Grup Amirliğince şüpheli araçta ve aracın içinde bulunan R.O. ve İ.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 13 bin 600 TL sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.O. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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