Son dakika haber... Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı
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Son dakika haber... Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı

07.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:32
Son dakika haber... Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı

Son dakika habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kırsalındaki kamplar bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Saldırı sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez ilçesinin güneybatısındaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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