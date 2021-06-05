Son dakika haber... Sri Lanka'da sel felaketi: 6 ölü

Son dakika habere göre Sri Lanka'da meydana gelen sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka'da meydana gelen sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğal Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, Sri Lanka'da 3 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 6 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Sellerde 600'e yakın evin zarar gördüğünü ifade eden Kodippili, 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Ülkede sular altında kalan yollar nedeniyle birçok bölgede ulaşımın aksadığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın