Son dakika haber | SPK haftalık bülteni

Son dakika haberi... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 750 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 750 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 750 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Duran Doğan Basım ve Ambalaj AŞ'nin 18 milyon 424 bin 212,5 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca, Arena Faktoring AŞ'nin 15 milyon 500 bin lira, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 200 milyon lira tutarındaki tahvil/finansman bonosu cinsinden borçlanma aracı, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin nominal ihraç tavanı 300 milyon lira olmak üzere Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası ihracına izin verdi.

Harun Kahraman'a @kahraman_harun Twitter hesabı üzerinden GEREL payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan GEREL paylarını satmasından dolayı 7 milyon 217 bin 97,88 lira ceza verilmesini kararlaştıran Kurul, Kurul'un 58/1328 sayılı kararına aykırı işlem gerçekleştirilmesine aracılık edilmesi sebebiyle Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Global Menkul Değerler AŞ, Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ, Teb Yatırım Menkul Değerler AŞ, Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 478 bin 846 lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ünlü Menkul Değerler AŞ'ye 258 bin 577 lira ve Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ, Acar Menkul Değerler AŞ, Bizim Menkul Değerler AŞ, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ, Sanko Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Citi Menkul Değerler AŞ, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 38 bin 308 lira para cezası verilmesini kararlaştırıldı.

Kurul, Özgür Ölmez'e PRKME pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması sebebiyle 498 bin 444,50 lira, Soner Polat ile Gürbüz Bilgioğlu'na DMSAS pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılmasından dolayı sırasıyla 958 bin 581 lira ve 75 bin 509,54 lira para cezası verilmesi kararı aldı.

Tan Egeli hakkında kendisine tevdi edilen şirket mal varlığının, ticari hayatın olağan akışına uygun olmayan bir şekilde üçüncü kişilerin yararına, şirket tüzel kişiliğinin ise zararına kullanılmasından dolayı suç duyurusunda bulunan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan