Son dakika haber | Somali'de iki saldırıda en az 5 asker hayatını kaybetti

Somali'de düzenlenen iki saldırıda en az 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü üyeleri güvenlik güçlerine yönelik 2 saldırı düzenledi.

Bir askeri konvoyun geçişi sırada düzenlenen ilk saldırıda en az 2 asker hayatını kaybetti.

Diğer saldırı bir askeri üsse düzenlendi ve en az 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda asker yaralandı.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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