Son dakika haber: Sessizlik havadan görüntülendi Bir son dakika haberine göre Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı. Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı. Kentteki sakinlik drone ile havadan görüntülendi. Kaynak: AA