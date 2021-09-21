Son dakika haber! Selçuk Bayraktar: 'Teknofest dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Selçuk Bayraktar: "Teknofest dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Selçuk Bayraktar:

Gelen son dakika haberine göre T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nda doğduğunu söyleyerek, "Teknofest bugün büyüdü.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nda doğduğunu söyleyerek, "Teknofest bugün büyüdü. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin yer aldığı 'TEKNOFEST 2021' bugün itibariyle başladı. Savunma sanayinin önemli firmalarının yanında ayrıca yerli ve milli yazılım üreten firmalarda yer alan TEKNOFEST nefes kesen gösterilere sahne oldu.

Gökbey, Hürkuş, Bayraktar TB2, Akıncı ve Atak Helikopterleri aynı anda gökyüzündeydi. Festivale gelenler 5 hava aracının gösterisini izledi. Nefes kesen gösterinin ardından T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bayraktar, "Bizim beklediğimizden fazla bir ilgi oldu. Ulaşımın kısıtlı olmasına rağmen. 2019'da metro buraya kadar geliyordu. O dönemden beri tamirde. O yüzden ring seferleri düzenlendi. Ben alanın her köşesini gezdim diyebilirim. Ziyaretçilerimizle de görüştük. Ama çok daha keyifli bir festival deneyimi oldu. Zaten amaçlarımızdan biriydi. 2019'da rekor kırdıktan sonra. Şimdi çok daha donanımlı keyifli bir festival oldu. Dünyada bir ilk gerçekleşti. İnsansız hava araçlarıyla hava araçları aynı anda gösteri yaptı. En önemli husus şu. Bu araçların büyük bir kısmı Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımlar. Bunlar Türkiye'nin milli ve özgün eserleri olarak tasarlanmış araçları. Aynı karede 5 farklı Türkiye'nin üretiminde olan hava aracımız gösteri yaptı. O da bizi çok heyecanlandırdı. Dün 2 defa provasını gördünüz. Bugün canlı halka açık gösteri yaptılar ilk defa. Hepsinin aynı karede olması bizi gururlandırdı" dedi.

Teknofest'in 4 yıldır düzenlendiğini söyleyen Bayraktar, "Teknofest'in kalbide yarışmalarımız. İstedik ki sadece savunma sanayi alanındaki eserler değil. Tüm diğer sivil alanında da eserler ülkemizin olsun. ASELSAN'ın düzenlediği insansız su altı yarışmasına bir grup genç kardeşimiz İzmir'den katılmış. Hayatta ilk defa bu alanda bu yarışma vesileyle ilgi duydular. Onlar o yıldan sonra girişimlerini kurdular. 2019 ve 2020 yıldaki Teknofest'e o girişimleriyle eserlerine sergiledir. Önce yarışma aşamasında bir teknoloji geliştirdiler. Kurdukları takımla bu eseri ticarileştirdiler. Şu anda en son aldığım bir habere göre yılda 1 milyon dolar ciro yapan bir girişme dönüştü. Adım adım teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye başladı ve kendini göstermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur. Şunu da görüyoruz. 20 sene öncesine dönecek olursak bu eserleri yabancılar yapardı derdik. Artık biz bir alana ilgi duyduk mu. Ama şimdi dünyanın en iyisini yapabiliriz diyen binlerce genç kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Teknofest'in 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nda doğduğunu söyleyen Bayraktar, "Aslında bir hayaldi. Biz biraz da endişeliydik. Başvuru olur mu diye. İlk yıldan 20 bin başvuru almıştık. Teknofest bugün büyüdü. 200 binden fazla başvuru aldık. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etinliği oldu. Şu anda 81 ilimizden 111 ülkeden farklı farklı yarışmalara katılım var. Kendi sınırlarını aşıp dünyadan talepler gelmeye başladı. Kendi milli değerlerimizle teknoloji geliştirme ve dünyaya dönüştürme hayaline adım adım yaklaştığımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOGG 2022 YILI SONUNDA YOLLARA ÇIKACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise, TOGG'un festivalde büyük ilgi gördüğünü belirterek, 2022 yılı sonunda yollara çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST kapılarını açtı

 TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI

TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Selçuk Bayraktar: 'Teknofest dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:43:32. #1.17#