Son dakika haber! Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki sürücü öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Garip Düger (38) yönetimindeki 34 ZH 3379 plakalı otomobil, Şanlıurfa Mardin kara yolunun 30. kilometresinde, karşı yönden gelen İsmail Kurt'un kullandığı 33 TH 816 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Düger, ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesinde kurtarılamadı.
Düger'in amcasının taziyesi için dün Çanakkale'den kente geldiği öğrenildi.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri