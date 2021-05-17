Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyünde Hacı Akıncı'ya ait samanlıkta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahaleleri sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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