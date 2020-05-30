Son dakika haber... Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor,... Son dakika güncel haberine göre Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran'da başlanacak.

Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran'da başlanacak Kaynak: AA