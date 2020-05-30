Son dakika haber... Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor,...
Son dakika güncel haberine göre Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran'da başlanacak.
30.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:31
Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran'da başlanacak
Kaynak: AA