Son dakika haber: Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza
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Son dakika haber: Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza

25.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:36
Son dakika haber: Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza

Son dakika haber... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza kesildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki boş evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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