Son dakika haber: New York'ta görevli polis memuru Çin için ajanlık yapmakla suçlandı
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Son dakika haber: New York'ta görevli polis memuru Çin için ajanlık yapmakla suçlandı

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'nin New York şehrinde görevli bir polis memuru hakkında, Çin'e ajanlık yapma suçlamasıyla dava açıldı.

Son dakika haber: New York'ta görevli polis memuru Çin için ajanlık yapmakla suçlandı
22.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:00

NEW ABD'nin New York şehrinde görevli bir polis memuru hakkında, Çin'e ajanlık yapma suçlamasıyla dava açıldı.

Federal savcılık tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, New York Polis Departmanında (NYPD) görevli polis memuru Baimadajie Angwang'ın, şehirde yaşayan Tibetliler hakkında Çin konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı kaydedildi.

Dilekçede, Queens bölgesinde görev yapan Angwang'ın, pozisyonunu kötüye kullanarak "yasa dışı ajan" gibi, Tibetlilerin etkinlikleri hakkında Çinli yetkililere bilgi verdiği ifade edildi.

Angwang'ın ayrıca dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve engelleme gibi suçlamalardan da yargılanacağı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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