Son dakika haber! Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haber! Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber! Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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