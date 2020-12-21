Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

21.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:30
Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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