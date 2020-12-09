Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmak, stratejiler geliştirmek bizim için milli bir...

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmak, stratejiler geliştirmek bizim için milli bir ödev" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz yabancı dil eğitiminin;

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmak, stratejiler geliştirmek bizim için milli bir ödev"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz yabancı dil eğitiminin; ekonomik kalkınmamız, bilim ve teknolojide ilerlememiz, kültür ve sanatta gelişmemiz için kısacası hayalini kurduğumuz geleceğimiz için olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz. Bu saiklerle eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmak, stratejiler geliştirmek bizim için milli bir ödev" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğinde İngilizce öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla "English Together" projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven ve öğretmenlerin katıldığı toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.

3 yılda 37 bin İngilizce öğretmeni ve 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Proje, ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekleyerek modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini teşvik etmeyi ve yabancı dil öğretiminin etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Ankara'da 19 ilçede 550 İngilizce öğretmeni ve 50 binden fazla öğrenciye ulaşılan ve pilot aşaması tamamlanan projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması ve üç yılda 37 bin İngilizce öğretmeni ile yaklaşık 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"Bizim için milli bir ödev"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin tanıtım programında gerçekleştirdiği konuşmasında, "Yabancı bir dil bilmek bireysel, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınması gereken bir ihtiyaç ve eğitimin tartışmasız bir unsuru. Biz yabancı dil eğitiminin; ekonomik kalkınmamız, bilim ve teknolojide ilerlememiz, kültür ve sanatta gelişmemiz için kısacası hayalini kurduğumuz geleceğimiz için olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz. Bu saiklerle eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmak, stratejiler geliştirmek bizim için milli bir ödev" ifadelerini kullandı.

"Öncelikle literatürü değil, sahayı esas aldık ve sahadan literatüre gittik"

Yabancı dil eğitimindeki dönüşümü yeni bir bakış açısıyla ele alarak yol haritasını 2023 Vizyon Belgesi'nde ortaya koyduklarını belirten Selçuk, öncelikli hedeflerinin, dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamaların geliştirilmesi olduğuna dikkat çekti. "Ülkemizdeki çok sayıda uygulama ve tecrübeyi destekleyecek kendi öğrenme kültürümüze, okul iklimimize, ihtiyaçlarımıza yönelik işlevsel bir model oluşturmak istiyoruz" diyen Bakan Selçuk, "İngilizce Öğretmenlerinin Sürekli Gelişimi Programı" ve bu kapsamda yürütülen "English Together" projesiyle bu modele yönelik oldukça önemli bir adım attıklarını, Türkiye'ye özgü bir model geliştirdiklerini ifade etti. "Öncelikle literatürü değil, sahayı esas aldık ve sahadan literatüre gittik" diyen Bakan Selçuk, "Mesleki dayanışmayı, iş birliğini, örnek uygulama ve etkinlikleri içeren pratik ve işlevsel, kendimize özgü bir model ortaya koyduk" diye konuştu.

Ankara'da "Mesleki Öğrenme Toplulukları" kuruldu

Proje kapsamında Bakanlık olarak öğretmenlerin mesleki süreçlerini ve gelişimlerini kendilerinin değerlendirip geliştirebilmeleri için Türkiye'de ve Birleşik Krallık'ta Edinburgh College'de eğitimler düzenlediklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreci desteklemek için pilot uygulamanın yapıldığı Ankara'da "Mesleki Öğrenme Toplulukları"nı kurduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Ankara'nın 19 ilçesinden İngilizce öğretmenlerimizin yer aldığı 9 gruptan oluşan bu topluluklar, yüz yüze ve çevrim içi toplantılarla bir araya geldi. Yaşadıkları zorlukları, çözüm yollarını, tecrübeleri paylaşarak birbirlerine destek oldular, ayna tuttular. Müfredatı destekleyen sınıf dışı aktiviteler yaptılar, bunları paylaştılar, birbirlerine örnek ve ilham kaynağı oldular" ifadelerini kullanarak, projenin yayılımı için pilot uygulamayı genişlettiklerini, 23 ilde eğitimleri başlattıklarını kaydetti.

"Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki en değerli iş birliği"

Tanıtım Programına katılan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, "Bu projenin binlerce İngilizce öğretmeni ve milyonlarca öğrenci için önemini düşündüğümde, bu çalışmayı Birleşik Krallık ve Türkiye

arasındaki en değerli iş birliği olarak gördüğümü de belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Dil öğrenimi gençlerin dünyaya açılan penceresidir"

Törende konuşma yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Her şeyin en iyisine layık olan öğretmenlerimizin yeniliğe, öğrenmeye ve öğretmeye olan aşkı, heyecanı, bizleri onlar için daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Öğretmenlerimizin en yüksek seviyede ve daha yenilikçi metotlarla İngilizce öğretme isteğini de bu projenin çıkış noktası olarak görüyoruz. İngilizce, bugün küresel iletişim dili olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada bilimsel çalışmaların yüzde 90'a yakını İngilizce dilinde yapılıyor. Dil öğrenimi gençlerin dünyaya açılan penceresidir. Ülkemizde nitelikli İngilizce eğitimi yaygın olarak sağlandığı takdirde, gençlerimiz dünyanın her yerinden bilimsel kaynaklara birinci elden ulaşabilecekler" açıklamasında bulundu.

"37 bin İngilizce öğretmenine ulaşmayı hedefliyoruz"

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Projenin 1. fazında Ankara'da ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla British Council iş birliğinde ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı yüz yüze ve çevrim içi mesleki gelişim eğitimlerini tamamladık ve İngilizce öğretmenlerimize yönelik seminerlerimizi 256 bin 700 kişinin başvurusuna açtık. Eğitim içeriklerinden oluşan iki kitap hazırlayarak öğretmenlerimizle paylaştık. Projenin ikinci ve üçüncü fazında ise toplam 37 bin İngilizce öğretmenine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle programa katılım sınırlı tutuldu. Program sonunda pandemi kurallarına uygun bir şekilde sosyal mesafeye uyularak hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı