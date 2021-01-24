Son dakika haber: Libya'da ateşkes anlaşmasının uygulanması ve paralı askerlerin çıkarılması çağrıları sürüyor
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Son dakika haber: Libya'da ateşkes anlaşmasının uygulanması ve paralı askerlerin çıkarılması çağrıları sürüyor

24.01.2021 03:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 03:44
Son dakika haber: Libya'da ateşkes anlaşmasının uygulanması ve paralı askerlerin çıkarılması çağrıları sürüyor

Son dakika politika haberi... Libya Güvenlik Çalışma Grubu Eş Başkanlığı, ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanmasının hızlandırılması ve özellikle darbeci asker Halife Hafter'in sırtını dayadığı paralı yabancı askerlerin ülkede varlığına son verilmesi çağrısı yaptı.

Libya Güvenlik Çalışma Grubu Eş Başkanlığı, ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanmasının hızlandırılması ve özellikle darbeci asker Halife Hafter'in sırtını dayadığı paralı yabancı askerlerin ülkede varlığına son verilmesi çağrısı yaptı.

Açıklama, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya Ortak Askeri Komite (5+5) ve Libya'daki güvenlik işleriyle ilgilenen çalışma grubuyla düzenlediği toplantı sonrasında yapıldı.

Misyonun açıklamasına göre, Eş Başkanlık, Libyalı tüm siyasi liderlere ateşkesin uygulanması için gerekli bütün önlemleri alması çağrısında bulundu.

Açıklamada, bir yıldır süren çatışmalardan dolayı kapalı olan Sirte ve Ebu Kıreyn arasındaki sahil yolunun açılması ve paralı yabancı askerlerin ivedilikle gönderilmesinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Toplantıya katılanlar, Cenevre'de imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması konusundaki taahhütlerini yineledi. Anlaşma gereği, yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için verilen 3 aylık süre 23 Ocak 2021'de son buluyordu.

"Çalışma grubu" nun eş başkanları arasında Afrika Birliği, Fransa, İtalya, Türkiye ve Birleşik Krallık yer alıyor.

Libya'daki durum

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı.

Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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