Son dakika haber! Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"
04.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:28
Son dakika haberi: Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"
Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi