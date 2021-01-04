Son dakika haber! Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"

Son dakika haberi: Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"