Son dakika haber! Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"
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Son dakika haber! Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"

04.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:28
Son dakika haber! Kuveyt Dışişleri Bakanı:

Son dakika haberi: Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"

Kuveyt Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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