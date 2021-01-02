Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı
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Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı

02.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:28
Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı

İzmirli iş insanı Tahsin Güzel'in, cenazesi nedeniyle Türkiye'de bulunan ve kısa süre sonra Almanya'ya dönmek için koronavirüs testi yaptırdı. Almanya'daki TUS Haltern takımında kalecilik yapan Ubeyd Güzel'in 4 koronavirüs testi negatif çıkarken, özel bir hastanede yapılan 2 testi ise pozitif çıktı.

İzmirli iş insanı Tahsin Güzel, Almanya'daki TUS Haltern takımında kaleci olarak oynayan ve yakınlarının cenazesi nedeni ile babasıyla birlikte Türkiye'de bulunan yeğeni Ubeyd Güzel'in (19) Almanya'ya dönmeden önce Türkiye'de yaptırmış olduğu korona virüs testi hakkında başına gelenleri yazdı.

Tahsin Güzel'in iddiasına göre, yeğeni Ubeyd Güzel'in İzmir'deki özel bir hastanede yapılan korona virüsü testinin sonucu pozitif çıktı. Ardından harekete geçen Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ubeyd Güzel'e kullanması için ilaçlar getirdi.

YAPILAN 2 TEST DE NEGATİF ÇIKTI

"Olay bana intikal edince kendisini tekrardan test yaptırmak için özel bir laboratuvara yönlendirdim" diyerek sözlerine devam eden Tahsin Güzel, yeğenine burada yapılan korona virüsü testinin negatif çıktığını yazdı. Bunun üzerine şüpheye düşen Güzel'in yeğeni, özel bir tıp merkezine giderek tekrardan korona virüsü testi yaptırdı. Yapılan testin ardından sonuç yine negatif çıktı.

AYNI HASTANEDE YAPILAN 2 TEST DE POZİTİF ÇIKTI

Tahsin Güzel'in yönlendirmesiyle ilk gittikleri özel hastaneye tekrar başvuran Ubeyd Güzel, bir kez daha test yaptırdı ve aynı hastanede yaptırdığı ikinci teste pozitif çıktı.

Özel hastanenin yetkili ismi ile görüştüğünü ileri süren Tahsin Güzel, kendisine 'Covid-19 testlerini son sistem cihazlarla yapıyoruz, kesinlikle doğrudur' cevabının verildiğini aktardı. Bunun üstüne bir devlet hastanesine gidildiğini ve burada yapılan test sonucunun da negatif olmasının ardından bir nebze rahatladıklarını belirten Güzel, 4 günlük çilenin ardından kardeşi ve yeğeninin Almanya'ya gittiğini ve bu ülkede de yapılan test sonucunun negatif olmasının ardından rahatladıklarını ifade etti.

Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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