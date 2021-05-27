Son dakika haber! Konya'daki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor
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Son dakika haber! Konya'daki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Son dakika haber! Konya'daki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Beyşehir'de ilkbahar mevsiminin son günlerinde araziler, açan gelincik çiçekleriyle birlikte adeta kırmızı renklere boyandı.

Beyşehir-Isparta Karayolunda seyahat ederken gelincik çiçeği açan tarlaları görenler, araçlarını durdurarak bu güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.

Beyşehir Gölü manzaralı tarlalar, açan gelincik çiçekleriyle kartpostallık güzel görüntüler oluştururken, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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