Son dakika haber | Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması sürüyor

04.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:01
Son dakika haber | Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanığın, "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanığın, "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Bekir Erkol, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Tuba Erkol'un annesi Behiye ve babası Mustafa Ceran ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Maktul Erkol'un yakınları, şikayetçi oldukları sanığın, "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Erkol ise önceki beyanlarını tekrarlayarak, olay günü maktul eşinin evine öldürme amacıyla gitmediğini öne sürdü.

Ceran ailesinin avukatı, "suçunun sabit" olduğunu savunduğu sanığın, haksız tahrik indirimlerinden faydalanmaksızın ağır bir şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Erkol hakkında "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Güven Yalçın Mesut Bakkal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 13:04:30. #1.15#
title