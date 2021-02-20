Son dakika haber! Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 53 bin 500 lira ceza verildi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 22 kişiye 53 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Babaeski, Pınarhisar, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki 3 günlük denetiminde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 22 kişi tespit edildi.

Bu kişilere toplam 53 bin 500 lira ceza veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran