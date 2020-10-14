Son dakika haber! Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini...

14.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:56
Son dakika haber! Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, "Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini söylediğini" bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, "Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini söylediğini" bildirdi.

Stamaliyeva, Ceenbekov ile Başbakan Sadır Caparov'un görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Caparov'un Ceenbekov'a istifa etmesi yönündeki talebini ilettiğini vurgulayan Tolganay Stamaliyeva, Ceenbekov'un "bundan sonraki olayların devletin aleyhine öngörülemeyen bir senaryoya yol açabileceği için görevini şimdi bırakmayı doğru bulmadığını" söylediğini belirtti.

Stamaliyeva, "Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini dile getirdiğini" vurguladı.

Bu arada, Başbakanlık binası önünde cumhurbaşkanının istifasını talep eden taraftarlarına seslenen Caparov, yarın da Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Vladimir Putin Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Türkan Şoray Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Töre Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Milli Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 22:00:43. #1.15#
title