Son dakika haber! Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya üzerinden kutluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya üzerinden kutluyor

Son dakika haber! Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya üzerinden kutluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kemer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden yapıyor.

Kemer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışıyla Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların çektiği videolar, Kemer Belediyesi sosyal platformlarında yayınlanıyor. Çocukların çektiği tüm videolar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çekiliyor ve etkinliğe katılan tüm çocuklara Kemer Belediyesi tarafından kitap hediye ediliyor.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin mimarı çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden kutladıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, ülkenin ve geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere iyi bir gelecek sunabilmek, ülkesine ve milletine iyi bir fert olmalarını sağlamanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Millet olarak çocuklara ve gençlere güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Bu kutlu bayram çocukların bayramı. Ülkemizi ve aziz milletimizi yüceltecek olan yine çocuklarımızdır. Ülkemizi geliştirecek olan çocuklarımıza önem vermemiz gerekiyor. İnşallah pandemi biterse daha coşkulu şekilde kutlayacağız. Büyük Türk Milletinin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haber! Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya üzerinden kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?
22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya üzerinden kutluyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:11:46. #1.14#

title