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Son dakika haber! Kartepe'nin yüzücüleri Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber! Kartepe'nin yüzücüleri Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Bir son dakika haberine göre Kartepe Belediyespor Kulübü baş antrenörü Cihangir Akgün ve Hazar Saraç liderliğinde Avrupa Spor Haftası yüzme müsabakalarına katılan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya kazandı.

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyespor Kulübü baş antrenörü Cihangir Akgün ve Hazar Saraç liderliğinde Avrupa Spor Haftası yüzme müsabakalarına katılan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya kazandı.

Hareketlilik bilincini artırmak ve toplumu spora teşvik etmek amacıyla Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonun (HİS) organizasyonu ile düzenlenen Avrupa Spor Haftası, 81 ilde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kartepe Belediyespor'dan etkinliklere katılan sporcular Selinsu Sevinç, Ahmet Tuğra Turhan, Mihrimah Asya Tekbaş, Çınar Çolak, Eylül Erva Kaval, Elif Neris Köse, Ayşe Sinemis Koç, Çağan Çukacı, Arda Akçay elemeleri geçerek, Türkiye Şampiyonası bölge gruplarına katılmaya hak kazandı.

Sporcuları tebrik eden Kartepe Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Hacı Ağdaş, "Kocaeli yüzme kulüpleri arasında ilk kez bir belediye takımı Kocaeli ve Türkiye genelinde başarılara imza atarak aileleri başta olmak üzere hepimizi gururlandırdı. Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman'ın destekleri sayesinde daha çok başarılı sporcu yetiştirip, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

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