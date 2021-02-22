Son dakika haber! Kartal'da sahte içkiden ölüme neden olan 3 kişiye dava

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da sahte içkiden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanık hakkında 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kartal'da sahte içkiden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanık hakkında 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun sahte içkiden ölümüne ilişkin 3 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, sanıklardan Güngör Güler'in Kartal'da faaliyet gösteren bir tekel bayisini işlettiği, sanık Yavuz Özcan'ın ise burada satış elemanı olarak çalıştığı belirtildi.

Bu iş yerinde kendi içkisini yapmak isteyen müşteriler için etil alkol ile birlikte çeşitli içki kitlerinin de satıldığı belirtilen iddianamede, sanık Güngör Güler'in, diğer sanık Anıl Orkun İyikan'dan temin ettiği ve üzerinde bir litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyicisini iş yerinin rafında etil alkol olarak satışa sunduğu kaydedildi.

İddianamede, tekel bayisinde kendi alkolünü yapmak amacıyla malzeme almak için sürekli müşteri olarak gelen kişilere alkol kitleri ile birlikte etil alkol yerine, bu bir litrelik plastik şişedeki ürünün satıldığı bilgisi verildi.

Hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun 9 Ekim 2020'de bu tekel bayisinden aldığı malzemeler ile evinde kendi içkisini yaptığı belirtilen iddianamede, Şahinoğlu'nun bu içkiden içtikten sonra rahatsızlandığı, evde durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, otopsi raporuna göre Şahinoğlu'nun ölümünün metil alkol (metenol) zehirlenmesi sonucunda meydana geldiğinin bildirildiği açıklandı.

Dezenfektan ürününü etil alkol adı altında satmışlar

İddianamede ifadesine yer verilen Sanık Güngör Güler'in, kendi işlettiği tekel bayisinde dezenfektan ürününü yüzey temizlemede kullanılmak amacıyla satışını yapmak için Anlı Gürkan İyikan'dan 300 litre olarak satın aldığını, 5-6 gün satışını gerçekleştirdiğini ancak ürünün kötü kokması nedeniyle 280 litresini iade ettiğini, ürünü dezenfektan olarak sattığını, müşteri olarak gelen kişilere bu ürünü etil alkol olarak önermediğini, ürünün şişesinin üzerinde alkol bazlı yüzey temizleyici ibaresinin bulunduğunu, bu ürünleri alan kişilerin bunu başka amaçlarla kullanmalarından sorumlu olmadığını söylediği belirtildi.

Sanık Yavuz Özcan'ın ifadesinde, tekel bayisinin sabit elemanı olmadığını, plastik şişelerle bulunan ürünü dezenfektan olarak sattıklarını, bu ürünün ne zaman kimden alındığını bilmediğini söylediği aktarılan iddianamede, sanık Anıl Orkun İyikan'ın ise söz konusu tekel bayisine alkol bazlı yüzey temizleyicisinden 300 litre sattığını ve herhangi bir şekilde ürün iadesi almadığını anlattığı belirtildi.

İddianamede, aynı tekel bayisinden kendi içkisini yapmak için malzeme alan 4 kişinin daha zehirlendikleri, bunlardan 2'sinin de hayatını kaybettiği aktarılarak, bu olaya ilişkin de söz konusu sanıklarla ilgili ayrıca soruşturma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Olaya ilişkin beyanı alınan tanıkların söz konusu tekel bayisinden kendi içkilerine yapmak amacıyla malzeme aldıklarını, iş yerindeki şahsın kendilerine içinde etil alkol olduğunu söylediği plastik şişelerdeki ürünü verdiğini söyledikleri belirtildi.

İddianamede, sanıklar Güngör Güler, Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İyikan'ın insan sağlığı için tehlikeli olan dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki yapımında kullanılmak üzere alan kişilerin ölebileceğini öngörmüş olmalarına rağmen sattıkları vurgulandı.

Sanıkların bu şekilde üzerlerine atılı "olası kastla kasten öldürme" suçunu işledikleri savunulan iddianamede, sanıkların 20 yıldan 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, gönderildiği Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz