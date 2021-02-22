Son dakika haber... Japonya'da geçen yıl nisan-aralık döneminde 5 bin 800 öğrenci Kovid-19 nedeniyle okulundan ayrıldı
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Son dakika haber... Japonya'da geçen yıl nisan-aralık döneminde 5 bin 800 öğrenci Kovid-19 nedeniyle okulundan ayrıldı

22.02.2021 06:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 06:56
Son dakika haber... Japonya'da geçen yıl nisan-aralık döneminde 5 bin 800 öğrenci Kovid-19 nedeniyle okulundan ayrıldı

Son dakika teknoloji haberine göre Japonya'da yüksek öğrenim gören 5 bin 800 öğrencinin Nisan-Aralık 2020 döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimine ara verdiği ya da okulu bıraktığı ortaya çıktı.

Japonya'da yüksek öğrenim gören 5 bin 800 öğrencinin Nisan-Aralık 2020 döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimine ara verdiği ya da okulu bıraktığı ortaya çıktı.

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının (MEXT) araştırması ülke geneli okulunu terk eden ya da eğitimine ara veren öğrencilerin oranını inceledi.

İncelemeye dahil edilen ülke geneli 1000'den fazla 4 yıllık üniversite ile mesleki ve teknik yüksekokulların yüzde 95'i cevap verdi.

Araştırma, yüksek öğrenim gören 5 bin 800 öğrencinin geçen yıl Nisan-Aralık arası dönemde eğitimine ara verdiği ya da okulu bıraktığını ortaya çıkardı.

Buna göre 1367 öğrenci kalıcı olarak okulundan ayrılırken, 4 bin 434 öğrenci eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Okuldan ayrılma sebepleri arasında en fazla Kovid-19 salgınının olağan etkisi gösterildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya konuşan MEXT yetkililerine göre, aynı dönemde okulların yüzde 99'u harç ücreti ödeme mühletini uzatırken, yüzde 744'ü ise ya ücreti düşürdü ya da harçtan feragat etti.

Nihon Üniversitesinden Prof. Kaori Suetomi, salgının etkisi sonucu ayrılan öğrencilerin çoğunun çalışmak ve ailelerine finansal destek vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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