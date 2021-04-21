Son dakika haber... Jandarmayı görüp kaçmaya çalıştı kısa sürede yakalandı
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Son dakika haber... Jandarmayı görüp kaçmaya çalıştı kısa sürede yakalandı

Son dakika haber... Jandarmayı görüp kaçmaya çalıştı kısa sürede yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye görevi yapan jandarmayı görüp panikleyerek kaçmaya çalışan şahıs, yapılan takip sonucu yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye görevi yapan jandarmayı görüp panikleyerek kaçmaya çalışan şahıs, yapılan takip sonucu yakalandı. Şahsın kaçarken elinden attığı poşetin içinde ise 219 gram esrar bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesinde bu akşam saat 20.00 sıralarında önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli tavırlar sergileyen E.K. (34) isimli şahıs devriye aracını görünce kaçmaya başladı. Şahıs yapılan takip sonucu yakalanırken, kaçarken yola atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 219 gram esrar bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda E.K. isimli şahıs gözaltına alınırken şahsın 22 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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