Son dakika haber! Jandarmadan İzmir'de korona virüs denetimleri Gelen son dakika haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan korona virüs denetimlerinde 5 iş yeri ile 4 şahsa idari yaptırım uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan korona virüs denetimlerinde 5 iş yeri ile 4 şahsa idari yaptırım uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde korona virüs denetimi yapıldı. Denetimlerde 219 berber, kuaför ve güzellik merkezi, iki alışveriş merkezinde bulunan 71 işletme, 74 ticari taksi ile 19 taksi durağı, 28 pazaryeri, 121 şehir içi ve şehirlerarası ulaşım aracı, 487 kahvehane-kıraathane, bir hamam-sauna, 347 lokanta-restoran-kafe, 8 spor merkezi, 41 sahil bandı-piknik alanı-mesire yeri, 92 konaklama tesisi, 76 çay bahçesi, 10 dernek lokali, 39 nikah ve düğün salonu, 38 internet kafe-oyun salonu, 1 lunapark, 134 cami, 3 ganyan bayii, 11 bilardo salonu ve 22 halı saha denetlendi. Denetimlerde 5 iş yeri ile 4 şahsa idari yaptırım uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA