Son dakika haber... İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu
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Son dakika haber... İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu

04.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:58
Son dakika haber... İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu

Son dakika haber... KOCAELİ'de kafe ve restoranların açılmasının ardından yoğunluk yaşandı.

KOCAELİ'de kafe ve restoranların açılmasının ardından yoğunluk yaşandı. İzmit'te havanın da güzel olması nedeniyle gençler kafelere akın edince koronavirüs unutuldu.

Koronavirüs haritasında Kocaeli'nin yüksek riskli anlamına gelen turuncu renkte olmasına rağmen bazı kafe ve restoranlarda sosyal mesafe kuralları ihlal edildi. Özellikle, İzmit Kent Meydanı'nın çevresinde bulunan kafeler havanın da güzel olmasıyla tamamen doldu. Polis ekipleri kontrolde bulundu. Bazı vatandaşlar ise kalabalık yerlere girmemek için parklar ve sakin yerleri tercih etti. 

'BÖYLE GİDERSE VAKALAR ARTAR'İnsanların kurallara uymadığını söyleyen Ahmet Arda, "Kafelerin yanlarından geçiyorum maske ve mesafe kurallarına pek uyulmuyor. Böyle giderse vakalar daha da artar. İnsanların kurallara pek riayet gösterdiğini düşünmüyorum. Ben uzun zamandır ilk defa çıktım. Toplu yerlere girmemeye dikkat ediyorum. Arkadaşlarımla da mesafe konusuna dikkat ediyorum" dedi.Kalabalık yerler yerine parka gelmeyi tercih ettiklerini belirten Tuba Akbulut, "Garip buluyorum. Burası turuncu bölge ve açılınca insanlar çıkmaya başladılar. Bizler de hava alalım diye dışarıya çıktık. Normalleşmeyi bekliyorduk ama bu durumda normalleşeceğimizi sanmıyorum. Maske ve mesafeye uyanlar var ama toplu taşımalarda dolu dolu geliyoruz. Gün içinde işten çıktık hava almak için parka geldik" diye konuştu.'DAHA KÖTÜYE GİDECEĞİZ' Kafeyi gitmeyi tercih etmediğini ifade eden Alpay Sivri, "Biz turuncuda riskli bölgedeyiz. Herkes içli dışlı ve kafe, restoranlarda yasaklara uyma sosyal mesafe yok. Daha da kötüye gideceğiz. Kafeye gitmeyi tercih etmiyoruz. Mesafeleri korumak için biz kafe yerine parka geldik" dedi.

Bartu Taşkıran ise, "Kafelerde insanları görüyorum. Bazıları maskelerini çıkartıyorlar birbirlerine sarılıyor. Lütfen bunları yapmasınlar ve çok tehlikeli oluyor. Kafede çalışanlar hijyene uymuyor. Yemek servislerinde eldiven takmıyorlar" diye konuştu. 


Son dakika haber... İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu
Son dakika haber... İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu
Son dakika haber... İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu
Son dakika haber... İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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