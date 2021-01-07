Son dakika haber | İzmir'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı babası Orhan A'yı (78) bıçakla öldüren ve ardından polis merkezine gidip teslim olan B.A'nın (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen B.A, dün akşam polis merkezine gidip babasını öldürdüğünü söylemişti. Yıldız Caddesi'ndeki eve giden ekipler, Orhan A'nın cesedini bulmuştu.

Zanlının ilk ifadesinde, babasının uzun süredir kendisine kötü davrandığını, öğle saatlerinde yine tartıştıklarını ve bunun üzerine onu bıçakla öldürdüğünü söylediği öğrenilmişti.

B.A'nın olaydan sonra ellerini yıkayıp, kıyafetlerini değiştirdikten sonra polis merkezine gittiği de belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel