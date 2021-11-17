Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE 'BİLET' DOLANDIRICILARINA OPERASYON-1 - Haberler
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Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE 'BİLET' DOLANDIRICILARINA OPERASYON-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İSTANBUL merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 36 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE 'BİLET' DOLANDIRICILARINA OPERASYON-1

Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE 'BİLET' DOLANDIRICILARINA OPERASYON-1

Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE 'BİLET' DOLANDIRICILARINA OPERASYON-1

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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