Son dakika haber: İnşaat malzemeleri sanayisi artan ihracatla küresel pazara hızlı döndü Son dakika gelişmesine göre Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi haziran ayı sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisi, küresel pazarların açılması sonucu artan ihracatıyla dış ticarete hızlı bir dönüş yaptı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi haziran ayı sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisi, küresel pazarların açılması sonucu artan ihracatıyla dış ticarete hızlı bir dönüş yaptı.

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi haziran ayı sonuçlarına göre endeks, ihracat pazarlarında işe dönüşlerin etkisiyle önemli bir artış gösterdi.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı haziranda değer olarak mayısa göre yüzde 38,4, geçen yılın haziran ayına göre de yüzde 28,7 arttı. Haziran 2019'da 1,36 milyar dolar olan ihracat Haziran 2020'de 1,75 milyar dolara yükseldi. Bu yılın haziran ayı ihracatı Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin en yoğun yaşandığı nisan ve mayıs ayı ihracatlarının oldukça üzerinde gerçekleşti.

İhracat, küresel pazarlarda işlerin açılması ile haziran ayında hızlı bir geri dönüş yaptı. Tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle mayısta 1,27 milyar dolar olan ihracatın bir ay sonra, haziranda 1,75 milyar dolara çıkması sektöre ümit verdi.

2013'ten bu yana en yüksek ikinci aylık ihracat haziranda

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,6 arttı. İnşaat malzemeleri ihracatı Haziran 2020'de 5,34 milyon ton oldu. Miktar olarak endeksin ölçülmeye başlandığı Ağustos 2013'ten bu yana en yüksek ikinci aylık ihracat gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise Haziran 2019'da 0,40 dolar/kilogram iken, Haziran 2020'de 0,33 dolar/kilogram oldu. İhracat birim fiyatları, nisan ve mayıs aylarındaki sert düşüşler sonrası haziranda artış gösterdi.

İthalatta da hareketlilik yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttı ve 204,5 bin ton oldu. Haziran ayı ithalatı miktar olarak nisan ve mayıs ayı ithalatlarının da üzerinde gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise haziran ayında 542 milyon dolar oldu. Böylece bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat yüzde 13,2 arttı. İnşaat malzemeleri haziran ithalatı değer olarak nisan ve mayıs ayı ithalatlarının da üzerinde gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı haziranda 2,65 dolar/kilogram seviyesine ulaşarak nisan ve mayıs aylarının ortalama ithalat birim fiyatının üzerine çıktı.

İşe dönüşlerden tüm alt sektör ihracatı olumlu etkilendi

Haziranda küresel ölçekte işe dönüşler ve Türkiye'de de işe başlangıçlar olumlu etkiler yarattı.

İhracatta yüksek miktar artışlarının yaşandığı haziranda 8 alt ürün grubunun 8'inde de ihracat miktar olarak geçen yılın haziran ayının üzerinde gerçekleşti.

Haziranda en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 104,7 ile prefabrik yapılarda oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektörler, yüzde 69,2 ile mineral ürünler, yüzde 48,1 ile ağaç ve ahşap ürünleri, yüzde 31,4 ile demir çelik ürünleri oldu. Haziran ayı ihracat miktar artışı en az olan alt sektör ise yüzde 23,1 ile kimyasal bazlı ürünler olarak belirlendi.

Haziranda 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak önemli ölçüde yükseldi. Haziranda değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 164,2 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Değer olarak ihracat ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 49,1, mineral ürünlerde yüzde 34,4, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 41,1 oldu. Değer olarak ihracatın en yavaş arttığı alt sektör ise yüzde 18,7 ile demir çelik ürünleri olarak belirlendi.

Haziranda 8 alt ürün grubundan 5'inin ihracat birim fiyatları Haziran 2019'a göre geriledi. 3 ürün grubunda ise ihracat birim fiyatları arttı. Haziran 2020'de mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 19,2 düştü. Demir çelik ürünleri ihracat birim fiyatı yüzde 10,3 geriledi. Kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihraç birim fiyatı ise yüzde 13,9 artış kaydetti.

Haziranda Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatı da arttı

Türkiye sanayi ihracatı haziranda yurt dışı pazarlarda işe dönüşler ve yurt içinde de üretime başlanması sonucu önemli bir artış gösterdi. Haziranda sanayi ürünleri ihracatı değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 arttı. Artışta geçen yıl haziran ayında yaşanan uzun bayram tatilinin baz etkisi de bulunuyor.

Haziranda ihracat, nisan ve mayıs aylarına göre de artış gösterdi. Sanayi ihracatı değer olarak haziranda endekste baz olarak kabul edilen 2013 Ağustos=100 seviyesinin de üzerine çıkarak hızlı bir toparlanma ortaya koydu.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 artış gösterdi. Sanayi ihracatında, küresel pazarlardaki toparlanma ile miktar olarak da önemli bir artış gerçekleşti.

Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları Haziran 2019'da 1,34 dolar/kilogram iken, Haziran 2020'de 1,17 dolar/kilogram oldu. Böylece haziran ayı ortalama ihracat birim fiyatı 0,95 dolar/kilogram olan mayıs ayı ortalama ihracat birim fiyatı ile nisan ayında gerçekleşen 0,87 dolar/kilogram birim fiyatının da üzerine çıktı.

İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 arttı.

İnşaat malzemeleri sanayisinin dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı Haziran 2019'da 2,31 dolar/kilogram iken, Haziran 2020'de 2,50 dolar/kilogram oldu. Ayrıca nisan ve mayıs ayı ortalama ihracat birim fiyatlarının da oldukça üzerine çıkıldı. Böylece sanayi ihracatında, tüm göstergelerde yaşanan artışla önemli bir geri dönüş oldu.

Kaynak: AA