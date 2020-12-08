Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson: "AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor"
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Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson: "AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor"

08.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:55
Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson:

Son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerinde Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması imzalanmasının "çok zor" göründüğünü söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerinde Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması imzalanmasının "çok zor" göründüğünü söyledi.

Johnson, Başkent Londra'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı Guy's ve St. Thomas Hastanesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İngiliz medyasına, Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brexit geçiş döneminin 31 Aralık'ta sonlanacağını hatırlatan Johnson, "1 Ocak'ta ne olursa olsun bir değişiklik olacak ve insanların bu değişime hazırlanmaları gerekiyor. Anlaşmasız bir sonuca karar vereceğimiz an gelebilir. İngiltere için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Johnson, "AB ile bir ticaret anlaşması şu an çok zor görünüyor." diyerek, balıkçılık konusunda tarafların çok uzak noktalarda durduğunu kaydetti.

Johnson-von der Leyen görüşmesi

İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, adil rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi kritik konularda önemli fikir ayrılıklarının sürdüğü bildirilmişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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